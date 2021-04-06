Son Hava Bükücü oyuncuları kimler? Son Hava Bükücü filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Hava, Su, Toprak, Ateş olarak adlandırılan dört ülkenin savaşı...

SON HAVA BÜKÜCÜ OYUNCULARI

Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Shaun Toub

SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hava, Su, Toprak, Ateş... Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülkedir. Ateş Ülkesi'nin diğerlerine karşı vahşice bir savaş başlatmasıyla bir anda her şey değişir. Koskoca bir yüzyıl geçtiği halde bu yıkım sürecini değiştirecek en küçük bir umut belirtisi bile yoktur.