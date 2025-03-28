Son teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir son teravih namazı saati
Ramazan ayının sonuna gelinirken, son teravih namazının kılınacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının en önemli ibadetleri arasında yer alan teravih namazı 20 rekattan oluşmaktadır. Teravih namazı saati ise her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Son teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 2025 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir son teravih namazı saati...
On bir ayın sultanı Ramazan ayında son güne girildi. Ramazan boyunca orucunu tutan İslam alemi, son iftar sofrası kuracak ve Ramazan'a veda edecek. Bu kapsamda Ramazan ayı süresince iftar sonrasında her akşam camide cemaatle kılınan teravih namazında, son teravihin kılınacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Son teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet ile son teravih namazının kılınacağı tarih...
SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Son teravih namazı 29 Mart Cumartesi günü Ramazan ayının son teravih namazı kılınacak.
SON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul yatsı namazı saati: 20.53
Ankara yatsı namazı saati: 20.36
İzmir yatsı namazı saati: 20.56
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan güçlü bir sünnettir. İki rekât veya dört rekât şeklinde kılınabilir. En çok tercih edilen yöntem, ikişer rekâtta bir selam vererek on selamla toplam yirmi rekâtı tamamlamaktır. Başlarken “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir. İlk rekâtta Sübhaneke, ardından Fatiha ve kısa bir sure okunur; sonra rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekât da aynı şekilde kılındıktan sonra oturur ve selam verilir. Eğer dörder rekât kılınacaksa, ikinci rekâtın sonunda sadece Tahiyyat ve salavat okunup selam vermeden üçüncü rekâta kalkılır. Toplam yirmi rekât bu şekilde devam eder, her dört rekâtta veya iki rekâtta bir kısa ara verilmesi de mümkündür. Teravih, cemaatle kılınırsa imamın yüksek sesle okuduğu ayetler dinlenir. Tek başına kılarken ise kişi içinden veya hafif sesli şekilde okuyabilir. Namazın sonunda vitir namazı da kılınarak yatsı sonrasındaki ibadet tamamlanır.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT OLARAK KILINIR?
Geleneksel olarak teravih namazı yirmi rekât şeklinde kılınır ve bu uygulama asırlardır devam eder. Hz. Peygamber döneminde kesin rekât sayısı konusunda farklı rivayetler bulunsa da sahabe devrinden itibaren Müslümanlar ağırlıklı olarak yirmi rekât kılarak bu ibadeti sürdürmüştür. Yirmi rekât, iki rekâtta bir selam vererek ya da dörder rekât halinde beş selamla tamamlanabilir. Bazı kişiler bu miktarın kendilerine ağır gelmesi durumunda sekiz veya on rekât da kılabilir. Yirmi rekât, sünnet-i müekkede hükmünde olduğu için tavsiye edilir. Özellikle camilerde cemaatin birlikte kıldığı uygulama genelde yirmi rekâta dayanır. Güç ve vakit elverdiği takdirde bu sayıda kılmak, sünnetin tam uygulanması anlamına gelir.