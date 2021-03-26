Son Yaz 13. son bölüm yayınlandı. Peki oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Son Yaz 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur. Selim ve Selçuk Taşkın’a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray’la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir. İstanbul’dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.

Yağmur, Akgün’ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün’den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur. Diğer taraftan Akgün, Selim’le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur’a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.

Selim ise Akgün’le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal’i yakalar. Selim’in hikayesindeki boşluklar, inandırıcılığını sorgulatır ve süregelen soruşması kapsamında bu olayı da araştırması için bir muhakkik atanır. Canan, Selim’in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer.