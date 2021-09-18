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Son Yaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Fox TV dizisi Son Yaz ne zaman yayınlanacak? Tarih açıklandı

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Son Yaz'ın yeni sezonu için artık geri sayım başladı. Dizinin sevenleri ise merakla beklenen yeni sezonunun hangi gün başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Son Yaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Fox TV dizisi Son Yaz ne zaman yayınlanacak? Tarih açıklandı

Son Yaz 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

SON YAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan, ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır.

SON YAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Son Yaz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları 25 Ağustos’ta sete çıktı.

Son Yaz'ın yeni sezonu 18 Eylül Cumartesi günü başlıyor...

Cuma akşamları ekrana gelen dizisine Birce Akalay, Onur Bay ve Yılmaz Bayraktar dahil olmuştu. Dizinin kadrosuna son olarak Menajeri Ara dizisindeki Beren karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yaprak Medine'nin dahil olduğu iddia edildi.

SON YAZ YENİ SEZON FRAGMANI

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