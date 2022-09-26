Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 14.00'te Beştepe'de düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce Şanghay İşbirliği Örgütü ardından da Birleşmiş Milletler toplantılarındaki temasları da görüşülecek kabine toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, Yunanistan ile yaşanan gerilim ve terör operasyonları da ele alınacak.

MECLİS'TEKİ DÜZENLEMELER

Meclis, 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlıyor. Kabine toplantısında, yasama döneminde Meclis'e gelecek yeni düzenlemeler de görüşülecek.

Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınacak yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırılacak.

EYT VE TAŞERON İŞÇİ

Dar gelirliye yönelik aile destek paketi için ilgili bakanlıkların çalışmaları da değerlendirilecek. Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu da toplantıda ele alınacak bir diğer konu olurken, EYT'de son durumda masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş konuşması yapacak.