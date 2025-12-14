Habertürk
        Soner Olgun: En güçlü ilacım sahnede olmak

        Soner Olgun: En güçlü ilacım sahnede olmak

        Soner Olgun, Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahne aldı. İki saat süren konserde Olgun'a, en iyi yoldaşı olarak tanımladığı Özlem Koldaş eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 21:20 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:20
        "En güçlü ilacım sahnede olmak"
        Pankreas kanseri teşhisi konulan Soner Olgun'un Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’ndeki konserinde seyirciler, gece boyunca sanatçıya coşkuyla eşlik etti.

        Konser boyunca sık sık dinleyicileriyle sohbet eden Soner Olgun, hem müzikal deneyimlerini hem de yaşamından kesitleri paylaştığı gecede esprileriyle de salonu kahkahaya boğdu.

        Gecede sağlık durumundan da bahseden Soner Olgun, sahnenin kendisi için vazgeçilmez bir güç kaynağı olduğunu dile getirerek; “En büyük ilacım sahne ve siz sevenlerimle bir araya gelmek. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun” sözleriyle dakikalarca alkışlandı.

        "Tedavim bitti"
        "Tedavim bitti"
