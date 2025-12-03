8 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan Soner Olgun, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirten Olgun; "Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım. Önümüzdeki günlerde bir konsültasyon yapılacak. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek" ifadelerini kullandı.

Kendisini iyi hissettiğini dile getiren Soner Olgun; "Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum. Aralık ayının 16’sında Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni çalışmamız yayınlanacak. Hemen ardından benim bir başka çalışmam dinleyicilerimle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum" dedi.