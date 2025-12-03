Habertürk
        Şarkıcı Soner Olgun: Tedavim sona erdi - Magazin haberleri

        Soner Olgun: Tedavim bitti

        Pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun, sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak; "Tedavim sona erdi. Enerjim yerinde ve moralim iyi" dedi

        Giriş: 03.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:58
        8 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan Soner Olgun, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirten Olgun; "Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım. Önümüzdeki günlerde bir konsültasyon yapılacak. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek" ifadelerini kullandı.

        Kendisini iyi hissettiğini dile getiren Soner Olgun; "Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum. Aralık ayının 16’sında Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni çalışmamız yayınlanacak. Hemen ardından benim bir başka çalışmam dinleyicilerimle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum" dedi.

        #Soner Olgun
