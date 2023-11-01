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        Haberler Magazin Songül Karlı'dan elbiseli poz! Ünlü sunucunun fiziğine övgü yağdı!

        Songül Karlı'dan elbiseli poz! Ünlü sunucunun fiziğine övgü yağdı!

        Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, mor elbisesiyle çekilen videosunu sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin düzgün fiziğine övgü yağdı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:17
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        Uğur Arslan ile 7 yıl boyunca program yapan ve son olarak Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak izleyici karşısına çıkan Songül Karlı şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasını sunuyor.

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        Yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, son olarak yayınladığı mor elbiseli videosuyla sevenlerinden tam not aldı.

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        Sunucusu olduğu yarışmanın çekim stüdyosunda mor elbisesini giyerek videosunu çektiren Songül Karlı'ya sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi. Karlı'nın düzgün fiziği dikkat çekti.

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        Instagram hesabında 466 bin takipçisi olan Songül Karlı'ya sevenlerinden: "Ekranlara çok yakışıyorsun", "Fiziği on numara", "Yaşına göre kusursuz" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Songül Karlı'nın son paylaşımından kareler...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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