Bayramda 'Bozkırın Sesi'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni konser salonunda gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönetiminde Muammer Sun'un 'Bozkırın Sesi' adlı eser Soprano Görkem Ezgi Yıldırım tarafından yorumladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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