Sosyal medya çetesi! 12 kişi tutuklandı

Sakarya Akyazı ilçesinde 6 Ekim 2023te İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran kişi, sosyal medyada tanıştığı kadınla ilgili farklı numaradan arandığını, görüştüğü şahsın 18 yaşından küçük olduğunun söylendiğini, kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan şüphelilerin WhatsApptan uzlaşma belgeleri ve hastane raporları gönderip dosyanın kapatılması karşılığında para talep ettiklerini bildirdi.

Mağdurun bu kişilere 7 seferde toplam 310 bin 670 lira gönderdikten sonra dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya şikayette bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığınca "nitelikli dolandırıcılık" olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

500 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK

İlk etapta 8 şüphelinin tespit edilmesinin ardından dolandırıcılığın suç örgütünce gerçekleştirildiği değerlendirildi. Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, MASAK ile yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan raporda zanlıların suç, HTS ve konaklama kayıtları ile banka hesap hareketleri incelendi.

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Ekiplerin, bağlantılı 14 kişiyi daha tespit etmesiyle olayın, nitelikli dolandırıcılık suçundan birden fazla suç kaydı bulunan 22 şüpheli tarafından organize şekilde işlendiği anlaşılan soruşturmada, zanlıların hesaplarında son iki yılda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 500 milyon liranın üzerinde şüpheli hareketlilik belirlendi.