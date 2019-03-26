Tehdit suçlamasıyla şikayetçi olmuştu

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Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez 15 Ağustos'ta Operatör Dr. Güncel Öztürk'e burun estetiği ameliyatı oldu. İddiaya göre Öztürk ameliyat karşılığı Söyletmez'den para almadı, sosyal medyada kendi reklamını yapmasını istedi.
DHA'nın haberine göre, Instagram ve Youtube'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan ve sinema filmleri olan Halil Söyletmez, yaklaşık bir ay sonra burun ucunda düşme olduğu gerekçesiyle Dr. Güncel Öztürk'e tekrar gitti. Halil Söyletmez, Güncel Öztürk'ten hasta dosyası ve fotoğraflarını istedi. Öztürk ücretsiz olarak Söyletmez'in burnunu düzeltebileceğini iletti. Halil Söyletmez ikinci ameliyatı kabul etmedi.
TEHDİT SUÇLAMASI İLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Dr. Öztürk, ünlü sosyal medya fenomeninin kendisini 'Seni internete rezil edeceğim. Tüm aşamaları anlatacağım, herkesten hesabını soracağım" diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Halil Söyletmez'in olayı yargıya taşıyacağını söylemesi üzerine iddiaya göre Doktorun eşi Şebnem Öztürk, 'Bizi ölümle mi tehdit ediyorsun' şeklinde mesaj attı. Söyletmez hakkında aile mahkemesinden 2 ay uzaklaştırma kararı çıkartan Güncel Öztürk, cumhuriyet savcılığına da tehdit suçlamasından şikayetçi oldu.
AMACI YARGIYA GİTMEMİ ENGELLEMEK
Halil Söyletmez avukatı Beybin Somuk aracılığıyla savcılığa verdiği savunma dilekçesinde, doktorun eşini hiç tanımadığını, amaçlarının hasta dosyasını vermemek ve yargıya gitmesini engellemek olduğunu ileri sürdü. Doktorun hatalı ameliyat yaptığını, bunun duyulmasını engellemek için 'suç uydurma' suçu işlediğini belirten Halil Söyletmez, haklarını yasal yoldan arayacağını belirtti.
DELİLLER SOYUT
Soruşturma dosyasını inceleyen İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Güncel Öztürk'ün iddialarının soyut olduğunu, dava açılmasını gerektirecek nitelikte delil olmadığını belirtti. Savcılık kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vererek tehdit dosyasını kapattı.
550 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Güncel Öztürk, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Halil Söyletmez'e 550 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.
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