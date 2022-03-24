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Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

Hayatta herkes ardında izler bırakıyor. Kimi zaman duvarların arkasında kimi zaman döşemelerin altında bırakılan bu izler başkaları tarafından fark edilebiliyor. Sosyal medya kullanıcıları da bulduğu sıra dışı eşyaları ve gizli bölmeleri paylaşıyor... İşte o kareler!

HABERTURK.COM
  • 01
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    İnternet kullanıcısı evdeki gömme dolabın duvarını kırdı ve gizli bölme buldu. Bölmede ise büyük bir sepet vardı. Görünüşe göre, evin eski sahipleri gümüş eşyalara değer veriyordu.
  • 02
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Sosyal medya kullanıcısının evin çatı katında keşfettiği gizli oda. Ürkütücü odanın içerisinde eski gazete kağıtları, fotoğraflar ve bir yatağın olduğu görülüyor. 
  • 03
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Evin zemininde şans eseri bulunan gizli kasa... Fakat ne yazık ki içinde yalnızca örümcek ağları varmış. 
  • 04
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Bir sosyal medya kullanıcısının arkadaşı eski halıflekslerini değiştirmeye karar verdi. Halının altında ise kiler kapısı ve ilginç sürprizlerle karşılaştı.
  • 05
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Sosyal medya kullanıcısının büyükbabasının evinde, merdiven altındaki bir kutuda bulduğu yüzükler...
  • 06
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    100 yıllık evin yenilenmesi sırasında bulunan eski bir anahtar.
  • 07
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Banyo yenilenmesi esnasında duvarın arkasında bulunan çizim.
  • 08
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    İnternet kullanıcılarının evlerini yenilerken bulduğu 1866 yılından kalma peni. 
  • 09
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Yenilemekte olduğumuz bir evin çatı katında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir İngiliz gaz maskesi buldum."
  • 10
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Evimi yenilerken döşeme tahtalarının altında 1911'den kalma bir gazete buldum."
  • 11
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Ailem mutfağı yenilerken fayansın altında bir kasa buldu. Ne yazık ki boştu."
  • 12
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "84 yaşındaki babam, evini yenilerken 1912'den kaldığına inandığı bu resmi buldu."
  • 13
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Mutfağımızı yenilerken bu sınıf resmini buldum. Arkada Vivien Gilbert Haziran 1911 yazıyordu."
  • 14
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Ev yenilenmesi sırasında bodrum katında bulunan buhar odası ve jakuzi.
  • 15
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Mutfağımı yenilerken eski ev sahiplerinin kapattığı kapıyı buldum"
  • 16
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Bir sosyal medya kullanıcısı da keşfini şöyle anlatıyor: 

    "Bodrum katım sular altında kaldı ve biz de duvarları yıktık. Moloz ve çöp dolu başka bir odaya açılan kapı bulduğumuzda şaşırdık. İçinde 1957'de basılmış bir dergi vardı."

     
  • 17
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Burası arkadaşımın teyzesinin Meksika'daki evi. Biraz tadilat yaptıklarında duvarın ardında yeşil bir kapı buluyorlar. Ancak daha sonra kapının arkasında sadece tuğlaların olduğu anlaşılıyor."

     
  • 18
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Bodrum katına giden merdivendeki duvarı kırdılar ve görünüşe göre 19. yüzyıldan kalma gizli bir oda buldular.

     
  • 19
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Mutfak zemininden çıkan ilginç bir geçit. 6 metre derinliğinde olan geçit eski su sarnıcına açılıyor.

     
  • 20
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    İnternet kullanıcısının yeni taşındığı evde bulduğu ilginç bölme. 

     
  • 21
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Eşim ve ben bir ev satın aldık. Eşyaları yerleştirdikten bir süre sonra karım yerde bir panel fark etti ve 'Gizli bir kapımız olduğunu biliyor muydun?" dedi.

     
  • 22
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Babam yakın zamanda yeni bir ev satın aldı. Döşemeleri kaldırdığımızda gizli bir kasa fark ettik." 
  • 23
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Evde tesadüfen bulunan sıra dışı kapı... 

     
  • 24
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "125 yaşındaki evimdeki merdiven boşluklarından birinde nedense gizli bir bölme var."

     
  • 25
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Yeni evimin duvarında gizli bir bölme buldum!. Ev, 60'lardan beri aynı aileye aitti. Bölme 70'li ve 90'lı yıllara ait mali belgeler, hesap özetleri ve çek kopyalarıyla doluydu."

     
  • 26
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Yaklaşık 2 hafta önce ilk evime taşındım. Bodrumdaki işleri hallederken, merdivenlerle duvar arasın kontrplak parçası fark ettim. Meğer arkasında gizli bir bölme varmış."

     
  • 27
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    İnternet kullanıcısının evini dekore ederken bulduğu 1900'lerden kalma döküm şömine.

     
  • 28
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "3 yıl bu evde yaşadıktan sonra bulduğum bölme."

     
  • 29
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Annemle babamın satın aldığı yeni evin merdivenlerin altında gizli bir odası var."
  • 30
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Banyomda bulduğum hazine"
  • 31
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 32
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 33
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Döşeme halıyı kaldırdığımda bulduğuma bakın!"
  • 34
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Babama yeni ofisine taşınması için yardım ederken yerde gizli bir kapı bulduk"
  • 35
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 36
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 37
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 38
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Eski bir çiftlik evinin duvar kağıdının 3 kat altında, vintage duvar kağıdı bulduk."
  • 39
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Arkadaşım evini dekore ederken duvar kağıdının altında bu resmi buldu"
  • 40
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Yeni evimizdeki dolapların altında, üzerinde "süt" yazılı bu küçük kapı var."
  • 41
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Arkadaşım eski döşeme halısını değiştirmeye karar verdi ve halının altında bir mahzen buldu."
  • 42
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 43
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 44
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Evin zemininde bulunan çeşitli çizimler.
  • 45
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 46
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 47
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Evim önceden eski bir karakolmuş ve nezaret kapıları hala duruyor"
  • 48
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Apartmanımın altından geçen 1 buçuk kilometre uzunluğundaki bir tünelde bu çizimleri buldum."
  • 49
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Duvar kağıdını sökerken bulduğum minik bir çizim"
  • 50
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    Yıllar boyunca onlarca kez boyanan duvardaki boya katmanları.
  • 51
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Oturma odamın üzerinde büyük bir kaya var."
  • 52
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    100 yaşındaki bir asansör kolu!
  • 53
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Yaşadığım evin zemininde bir kuyu var"
  • 54
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 55
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Arka bahçe kapı kolunun bir kaşık olduğunu yeni fark ettim."
  • 56
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Yeni bir eve taşındım ve bakın neler keşfettim."
  • 57
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 58
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 59
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı
  • 60
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Bodrumu yenilerken duvarın arkasında bulduğumuz çizim"
  • 61
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Arkadaşım evinin inşaatı için duvarı yıktığında bu resmi buldu."
  • 62
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Bu binada 1909'dan kalma orijinal elektrik düğmeleri var!"
  • 63
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Evim eskiden bir bankaymış. Biz de kasayı kiler olarak kullanıyoruz."
  • 64
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "1930'lu yıllarda yapılmış evimin duvarının arkasında bir zincir var."
  • 65
    Sosyal medya kullanıcıları tesadüfen bulup, paylaştı

    "Kız arkadaşımın misafir odası eskiden banyoymuş. Çünkü odada eski bir duşakabin var." 

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