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Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar

16.10.2018 - 09:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları ilginç cisimler, eşyalar ve canlılar internette paylaşım rekoru kırıyor. İşte o kareler...

  • 1 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    1 | 55

    ABD'nın Arkansas eyaletinde 2 yıl önce bir madende bulunan kuvars taşı, 3.5 milyon dolar değerinde. Taşı bu kadar değerli yapan ise büyüklüğü ve çoğu noktasının berrak olması. 

  • 2 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    2 | 55

    Havai'deki bir sahilde, küçük bir deniz ekosisteminin evi haline gelen cam top. 

  • 3 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    3 | 55

    Geri dönüşümde çalışan sosyal medya kullanıcısının bulduğu 1941 yılı günlük. 

  • 4 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    4 | 55
  • 5 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    5 | 55
  • 6 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    6 | 55

    İyi ki bu minikler çim biçilmeden önce bulunmuş. 

  • 7 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    7 | 55

    Dışı yosun ile kaplı, içi yonca ile dolu şişe. 

  • 8 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    8 | 55

    İsveç'teki Vidöstern gölünden yaz aylarında çıkarılan kılıcın Viking öncesi döneme ait olduğu açıklandı. 8 yaşındaki Saga Vanecek'in bulduğu kılıç müzeye teslim edildi. Saga'nın keşfi sonrası yerel müze bölgede arkeolojik kazı başlattı.

  • 9 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    9 | 55

    İnternet kullanıcısı bulduğu alet ile ilgili şu cümleleri paylaştı:

    "1800'lerden kalma bir evde, döşeme tahtalarının altında buldum"

  • 10 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    10 | 55

    "Babam golf oynarken, ormanda gine domuzu buldum."

  • 11 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    11 | 55

    "Babam ve arkadaşı, Reese "Witherspoon" filmi "Yaban" filminde uçurumdan attığı botu buldu."

  • 12 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    12 | 55

    "Bu bahar ilk kez barbekü açıldı ve barbekünün içinden çıkanlar."

  • 13 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    13 | 55

    "Yeğenim içinde yumurta olan deniz kabukları buldu."

  • 14 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    14 | 55

    Transparan yaprak.

  • 15 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    15 | 55

    Ormanda yürürken bulunan ağaç.

  • 16 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    16 | 55

    Tesadüfen bulunan eski bir hesap makinesi. 

  • 17 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    17 | 55

    Küçük bir kızın bulduğu ilginç dal parçası. 

  • 18 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    18 | 55

    Taşın içinden çıkan taş. 

  • 19 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    19 | 55

    Sahilde bulunan bir başka taş, yontulmuş gibi muntazam duruyor. 

     

  • 20 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    20 | 55

    Sahilde bulunup saklanan bir başka taş. 

     

  • 21 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    21 | 55

    Bir evcil hayvan mağazasının otoparkında bulunan cep telefonu. 

  • 22 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    22 | 55

    Bir balıkçı 34 kilo ağırlığında dev bir inci buldu. Ancak daha sonra incinin çok değerli olmadığı anlaşıldı. 

     

  • 23 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    23 | 55

    Yerde tesadüfen bulunan 94 yıllık 1 dolar. 

  • 24 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    24 | 55

    Pembe çekirge. 

  • 25 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    25 | 55

    1000 yıldan eski bir Viking kılıcı, Güney Norveç'te avcılar tarafından bulundu.

     

  • 26 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    26 | 55

    Galapagos Adası sahilinde ulaşılan şişe ve içinden çıkan not.

  • 27 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    27 | 55

    Ormanda bulunan mavi mineral taş.

     

  • 28 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    28 | 55

    Doğada bulunan eski bir saat.

  • 29 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    29 | 55

    "Kardeşim bahçeyi kazarken dinozor buldu."

     

  • 30 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    30 | 55

    "Annemin 1964'te satın aldığı ilk Beatles konserinin bileti."

     

  • 31 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    31 | 55

    Duvarın arkasından çıkan kertenkele yumurtaları.

     

  • 32 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    32 | 55

    Köpek balığını andıran kaya.

     

  • 33 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    33 | 55

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı da kayayı kırmış ve içinde iki çeşit fosil bulmuş.

     

  • 34 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    34 | 55

    Avustralya'da bir plajda hepse canlı bir şekilde bulundu. 

     

  • 35 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    35 | 55

    Mısırın içinden çıkan mermi kovanı. 

     

  • 36 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    36 | 55

    6 saat araştırma sonucunda plajda bulunan köpek balığı dişleri.

     

  • 37 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    37 | 55

    Almanya'da evin altında yıllarca gömülü vaziyette suran silah.

     

  • 38 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    38 | 55

    Bahçe kazısında ortaya çıkan kutu. Muhtemelen bir çocuğa ait. 

     

  • 39 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    39 | 55

    1915 model bir arabanın içinden çıkan 101 yıllık makbuz.

     

  • 40 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    40 | 55

    Ev temizliğinde, bir koltuğun altında bulunan 111 yıllık para. 

  • 41 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    41 | 55

    Şnorkelle dalış yaparken okyanustan çıkarılan resim.

  • 42 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    42 | 55

    "1950'lerden kalma ruj nasıl görünür?" sorusunun cevabı.

  • 43 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    43 | 55

    İçinde altıgen kristaller olan kaya.

     

  • 44 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    44 | 55

    Garajın altından çıkan mezar taşı.

     

  • 45 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    45 | 55

    Dalış yaparken keşfedilen eski araba.

     

  • 46 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    46 | 55

    Doğal teraryum! Ormanda bulundu. 

     

  • 47 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    47 | 55

    Midyenin içinden çıkan yengeç.

  • 48 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    48 | 55

    2 ay okyanusta kaldığı tahmin ediliyor ancak halen çalışır durumda. 

     

  • 49 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    49 | 55

    Otoparkta buzun altında kalan 10 dolar. 

  • 50 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    50 | 55

    Bir işçinin kaldırımın altından çıkardığı eski tabanca. 

     

  • 51 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    51 | 55

    2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba.  

     

  • 52 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    52 | 55

    İnsan kalbini andıran deniz kabuğu.

     

  • 53 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    53 | 55

    Tesadüfen bulunan minik kertenkele yumurtaları. 

     

  • 54 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    54 | 55

    Zeminde bulunan bir başka telefon daha

     

     

  • 55 Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları en ilginç eşyalar ve canlılar
    55 | 55

    Köpek balığı dişi.

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