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Bu canlılara ve nesnelere baktığınızda ne görüyorsunuz?

Beynnin her şeyi başka bir nesneye ya da canlıya benzetme eğilimine Pareidolia deniyor. Bulutlarda görülen farklı şekiller, uzaylıya benzeyen taş parçaları, ejderhaya benzeyen ağaçlar ve daha nicesi... İşte sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler

HABERTURK.COM
  • 01
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Pareidolia ya da 'hatalı anlam yükleme' kişinin karşılaştığı bir duyumu, bildiği bir nesne, örüntü ya da anlam olarak yanlış algılamasına deniyor. Daha basitleştirecek olursak, bir şeyi aslında olmadığı bir diğer şeye benzetmede bu terim kullanılıyor. Bulutları nesnelere benzetmek, cansız nesneleri ya da soyut görüntüleri insan yüzüne benzetmek ve müzik dinlerken olmayan bir kelime duymak yaygın Pareidolia'nın yaygın örneklerinden... Önceleri psikolojik bir rahatsızlık olarak nitelendirilen pareidolia, günümüzde sıradan bir insan eğilimi olarak görülüyor. Baktıkları her yerde bilindik yüzler ve tanıdık şekiller gören sosyal medya kullanıcıları da sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla ilgi görüyor. İşte gündelik hayatlarında denk geldikleri objeleri başka cisimlere veya canlılara benzeten internet kullanıcılarının paylaşımları!

    Peter Pan'daki kurgusal karakter Tinker Bell'i andıran böcek...
  • 02
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Kamp ateşi ilk bakışta geyiğe benzetilmiş. 

     
  • 03
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Sinek kuşu şeklindeki buz saçağı!
  • 04
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Himalaya maymun çiçekleri... 20 yılda bir çiçek açıyorlar.

     
  • 05
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Şaşkın duran kapı kolu...
  • 06
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Fil gibi görünen asmalar
  • 07
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Bulutlar ilk bakışta köpeği andırmıyor mu_
  • 08
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Nemlendirici krem ilk bakışta minik bir kediye benzetiliyor.

     
  • 09
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Civciv gibi görünen pişmiş yumurta...

     
  • 10
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Kaz gibi görünen bu ahşap parçası şaşırtıyor. 

     
  • 11
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Gülümseyen orkideler...

     
  • 12
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Bulutlara baktığınızda sandviç yiyen bir adam gördünüz mü?

     
  • 13
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Altın istiridye mantarı kümesi virüse benziyor. 

     
  • 14
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Ağacın içindeki balık figürü ilgi görüyor. 
  • 15
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Sosyal medya kullanıcısının satın alıp bıçakla kestiği zencefil, ejderhaya benzetildi. 
  • 16
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Tohuma kaçan bitki, ilk bakışta ağlayan bir surata benzemiyor mu?

     
  • 17
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    İlk bakışta muazzam büyüklükteki güveye mi yoksa temiz camlara mı odaklandınız?

     
  • 18
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Yansıma nedeniyle ormanla bütünleşen kulübe...

     
  • 19
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    İlk bakışta dinozora benzeyen ağaç.

     
  • 20
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Bitkide beliren ilginç yüz ifadesi...

     
  • 21
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Pizza'nın üzerindeki mantar gözü görebildiniz mi? 
  • 22
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    İlk bakışta insan kafasını andıran kaya...
  • 23
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Sosyal medya kullanıcıları köpeğin kulak kısmında beliren şekli Donald Trump'a benzetiyor.
  • 24
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Baykuşu andıran mantar.
  • 25
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    El şeklindeki buz görüntüsü... Bazen doğa ürkütücü olabiliyor!

     
  • 26
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Sosyal medya kullanıcısı arka bahçesindeki ağacın üzerinde öpüşen iki insan figürünü fark etmiş ve boyamaya karar vermiş.
  • 27
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    "Bir kez daha bakana kadar ormanda koşan bir adam gördüğüme emindim. Görebildiniz mi?"
  • 28
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Kaplumbağanın zemindeki yansıması insan yüzünü andırıyor.
  • 29
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Köpeğin göğüs kısmındaki desen hapşıran bir kediye benzemiyor mu?
  • 30
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Tiranozora benzetilen jalapeno biberi.
  • 31
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Bu iki kayalarda anne, yenidoğan bebeğini emziriyor gibi duruyor. 

     
  • 32
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Kadının başı ilk bakışta kuklaları andırıyor. 

     
  • 33
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Bardağa doğru yansıyan güneş ışığıyla beraber masada ünlü Simpson karakteri Bart belirmiş.
  • 34
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Muzun üzerindeki silüetle köpeğin suratının benzediğini fark edebildiniz mi? 

     
  • 35
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    İnsanı andıran minik çiçekler...

     
  • 36
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Hipopotamı andıran kaya parçası.
  • 37
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Yaprak üzerindeki kuş dışkısı güvercin gibi duruyor... 
  • 38
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Uzaylıya benzeyen taş parçası... 

     
  • 39
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Köpeğin kulağında minik bir köpek deseni var. 
  • 40
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Ejderhaya benzeyen ağaç. 

     
  • 41
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Hayatın tüm yükü omuzlarındaymış gibi gözüken çürük patates. 

     
  • 42
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Bu çekirgenin göbek kısmında güneş gözlüğü takmış bir aslan var! 

     
  • 43
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Fazla kabaran kek fil gibi durmuyor mu? 
  • 44
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    Suda kaynatılmış bu yumurta çatlamış ve yumurtanın beyazı salyangoz gibi gözükmüş... 

     
  • 45
    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

    İşte diğer örnekler! 
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler
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    Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! İlk bakışta ne gördünüz? - Güncel Haberler

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