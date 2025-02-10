Sosyal medyada sigarayı özendiren içerikler "duman dedektörü"yle izlenecek

Halk Sağlığı Araştırmacısı Dr. Hüseyin Küçükali, 5 yıl önce İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da (İÜC) sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımını teşvik eden sosyal medya içerikleri üzerine araştırma başlattı.

Yeşilay tarafından da desteklenen araştırma kapsamda, sosyal medyada tütün kullanımını teşvik eden içeriklerin tespiti için yapay zeka destekli yazılım geliştirildi.

Dr. Hüseyin Küçükali, tütün şirketlerinin karlılıklarını sürdürmek için, her yıl ölen yüz binlerce müşterilerinin yerine yenilerini koymaya çalıştıklarını söyledi.

Bu nedenle tütün şirketlerinin gençlere yöneldiğini belirten Küçükali, özellikle son yıllarda çıkan elektronik sigaralarla tütün ürünlerinin tanıtımında ivme yaşandığını kaydetti.

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"TÜTÜN ŞİRKETLERİ SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR"

Küçükali, tütün şirketlerinin özellikle sosyal medyayı gençlere ulaşmak amacıyla aktif kullandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Sosyal medya, geleneksel medyadan farklı olarak zararlı içeriklerin tespiti ve önlenmesi noktasında bazı zorluklar taşıyor. Geleneksel medyaya yönelik Türkiye'de ve dünyada yasalarla düzenlenmiş şekilde sigaranın ve diğer tütün ürünlerinin tanıtımı engelleniyor. Sosyal medyanın bu noktada kontrolü güç. Tütün şirketlerinin 'influencer' denilen kişileri ve gerilla pazarlama tekniklerini kullanarak tütün ürünlerini tanıtmaya devam ettiklerini görüyoruz. Biz, bu çalışmada sosyal medyadaki tütün ürünlerini özendiren, kullanımını teşvik eden içerikleri otomatik olarak tespit edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdik."

Halk Sağlığı Araştırmacısı Dr. Küçükali, çalışmaya 2020'de başladıklarını, günümüzde ChatGPT gibi araçlarda yaygın kullanılan "Büyük Dil Modelleri"ni kullandıklarını anlattı.

Sosyal medyada içeriklerin kitleye ulaşmasının çok kısa sürede olduğunu dile getiren Küçükali, "Facebook gibi daha eski platformlarda bile 1 saat içerisinde içerikler hedef kitlenin büyük kısmına ulaşıyor. Daha yeni sosyal medya platformlarında 1 saatin altında, 10 dakikada hedef kitleye ulaşıyor. Sosyal medyadaki içerikleri otomatik olarak tespit eden bu yazılım öncelikle bu içeriklerin izlenmesini mümkün kılacak. Yani hangi tarihte sosyal medyada ne kadar zararlı içerik var, biz bunu raporlayabileceğiz, zaman içerisindeki değişimlerini izleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.