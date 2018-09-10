Sosyal medyada yeni akım: Instaception

Gün geçmiyor ki sosyal medya üzerinde yeni yeni makyaj trendleri ortaya çıkmasın. Dalgalı kaş, ters kuyruklu eyeliner derken Instagram'da yine ilginç bir akım dolaşıyor. Bu akıma da kullanıcılar "Instaception" diyor. Makyaj çılgınlığının son ürünü Instaception'a göz atalım bir o halde...