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        Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri artırıldı! Zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu?

        Çocuklarının ihtiyacını karşılamakta zorlanan ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde aetışa gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı"nda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Peki, zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte, zamlı SED ödeme miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:11
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        Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artırıldı. Peki, zamlı ödemeler ne kadar oldu? İşte, 2025 zamlı SED ödemeleri...

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        SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED ödemelerinde artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre;

        Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya,

        Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.

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        SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

        Aşağıdaki linkten SED ödemesinin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KİMLER SED ÖDEMESİ ALABİLİR?

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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