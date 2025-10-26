Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Şota Arveladze: Gianniotis sayesinde maça tutunduk! - Kasımpaşa Haberleri

        Şota Arveladze: Gianniotis sayesinde maça tutunduk!

        Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 23:19 Güncelleme: 26.10.2025 - 23:19
        "Gianniotis sayesinde maça tutunduk!"
        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, kaleci Andreas Gianniotis sayesinde maça tutunduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Maçlar çok kötü başlıyor. Muhakkak ilk 10 dakikada gol yiyoruz ve maça dönüyoruz. Biraz daha yakın oynamaya başlıyoruz. Kaleciye teşekkür etmek lazım. Bizi bu maçta o tuttu. Son haftalarda eksiklerimiz var. Kadromuz çok zengin değil. Beşiktaş kalitesini gösteriyor. Çalım atan, top tutan, pas veren oyuncuları var. 1 puan aldık. Puan, puandır." diye konuştu.

        Beşiktaş'ın durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Arveladze, "Beşiktaş iyi ve geçmişiyle taraftarıyla hocalarıyla oyuncularıyla zengin kulüp. Herkes Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun üstünden 25 sene geçmiş gibi konuşuyor. Başkası şampiyon olmasın mı? En son 4 sene önce şampiyon oldu, 3 kupa aldı. Ondan önce Şenol hoca zamanı üst üste şampiyon oldu. Biz sadece birinciyi seviyoruz. Barcelona, Real Madrid bazen şampiyon olamıyor, Beşiktaş ne yapsın?" değerlendirmesinde bulundu.

