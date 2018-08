Kariyerine, kilisede rahip babasına gospel müzik söyleyerek başlayan sarkıcı, "Respect" ve "Think" adlı parçalarla büyük başarılar elde etti. Bu şarkılar ona "Soul Müziğinin Kraliçesi" unvanını verdi.

18 Grammy ödülü ve 75 milyonun üzerindeki satışlarından dolayı dünyanın en çok satan kadın sanatçılarından biri oldu.

İşte ardında büyüleyici eserler bırakan sanatçının bazı videoları:

“Won’t Be Long,” “The New Steve Allen Show,” 1964

“Respect,” France, 1967

“I Never Loved a Man (the Way I Love You),” “Lady Soul” TV special, 1968

“Say a Little Prayer,” “This Is Tom Jones,” 1970

“Bridge Over Troubled Water,” Fillmore West San Francisco, 1971

“Amazing Grace,” New Temple Missionary Baptist Kilisesi, Los Angeles, 1972

“Precious Lord, Take My Hand,” babasının cenaze töreni, Detroit, 1984

“I Dreamed a Dream,” Bill Clinton’ın göreve başlama töreni, Washington, 1993

“Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)” Stevie Wonder, Soul Train Lady of Ödülleri, 2005

“My Country ’Tis of Thee,” Barack Obama'nın göreve başlama töreni, Washington, 2009

“Think,” Bill White ve Bryan Eure'ın düğünü, Four Seasons New York City, 2011

“(You Make Me Feel Like a) Natural Woman,” Kennedy Center Honors, Washington, 2015

“The Star-Spangled Banner,” Minnesota Vikings ve Detroit Lions, Şükran Günü, Detroit, 2016