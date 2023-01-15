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Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! “İntihara teşebbüs etti”

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından biri olan Bircan Bali, sosyal medya hesabından beklenmedik bir iddia ortaya attı. Sunucu, ünlü bir kadın oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

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  • Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! “İntihara teşebbüs etti”

    Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın sunucularından olan Bircan Bali, şok iddialarda bulundu. Sunucunun söylemlerine göre geçtiğimiz akşam çok ünlü bir kadın oyuncu, intihar etti.
  • Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! “İntihara teşebbüs etti”

    Bircan Bali'nin söylemlerine göre çok ünlü bir kadın oyuncu bileklerini kesip, ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sunucunun takipçileri, ünlü oyuncunun kim olduğuna dair araştırma yapıyor.
  • Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! “İntihara teşebbüs etti”

    Bircan Bali, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım!"
  • Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! “İntihara teşebbüs etti”

    İşte Bircan Bali'nin paylaşımı...
  • Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den şok paylaşım! “İntihara teşebbüs etti”

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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