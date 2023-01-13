Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan bir sporcu. Güneş, kariyerinin yanında sık sık özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak ünlü ismin kardeşleri ortaya çıktı. Meğer Zehra Güneş'in kendisinden küçük 2 kız kardeşi varmış...