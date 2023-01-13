Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı!

Başarılı voleybolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zehra Güneş'in kardeşleri ortaya çıktı. Yılbaşı partisinden kız kardeşleriyle fotoğraflar paylaşan Güneş'in kardeşlerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş ve kardeşleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!

    Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan bir sporcu. Güneş, kariyerinin yanında sık sık özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak ünlü ismin kardeşleri ortaya çıktı. Meğer Zehra Güneş'in kendisinden küçük 2 kız kardeşi varmış...
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!

    Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile olan ilişkisini sonlandıran voleybolcu Zehra Güneş, ayrılık sürecini sevdikleriyle birlikte geçirerek atlatıyor. 
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!

    Yılbaşı gününü Ebrar Karakurt gibi birçok voleybolcuyla birlikte geçiren Zehra Güneş'in o gün yanında kız kardeşleri de vardı. Ünlü sporcunun kardeşleri olduğunu bilmeyen takipçileri, Güneş kardeşlerin güzelliğine şaşırdı.
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!

    İşte Zehra Güneş ve kardeşleri İrem Nur Güneş, Mina Güneş...
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!

    İREM GÜNEŞ

    Ortanca kardeş olan İrem Güneş, 2004 doğumlu ve Vakıfbank'ta pasör çaprazı pozisyonunda oynayan bir voleybolcudur ve boyu 1.88'dir. 
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!

    MİNA GÜNEŞ

    Mina Güneş, ablaları gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde smaçör mevkiinde görev alıyor. Zehra Güneş'in küçük kardeşi Mina, 2006 doğumludur ve 1.82 boyundadır.
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!
  • Zehra Güneş'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı! Güzellikleri dillere destan!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.