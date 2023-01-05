Son dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, talihsiz bir kaza geçirerek, omurgasını kırmıştı. Son durumuyla ilgili "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" şeklinde bir açıklama yapmıştı.