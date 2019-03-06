İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri beka problemi yok diyor. 15 Temmuz'dan önce beka problemi var mıydı, yok muydu? Takım elbise giyip, kravat takıp memleketle ilgili her şeyi biliyormuş havası oluşturup söz söylemek doğru değil. Bu ülkede etrafımızda Suriye, Irak gibi mesele varken, bu kadar enerjide geçiş güzergahı bizdeyken beka sorunu yok diyenler anlatsınlar da biz de bilelim" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu.



31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin konuşan Soylu, "Eğer Türkiye 31 Mart akşamı hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın zayıflığıyla çıkarsa, 6 yaşındaki çocukların eline taşları verirler, devletin huzur, asayiş, güvenlik ve kardeşlik sağlayan imkanını zelil ederler. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, organize suç ile mücadelede siyasal istikrar sayesindedir. Bu seçimin önemi şudur, 4,5 yıl bir daha seçim yok. Türkiye'de böyle bir dönem olmadı. Türkiye'nin şu anda 6-7 yıldan beri çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğu barizdir. Gezi'den başlayan Irak'ın kuzeyinde devlet kurulmasına kadar, Türkiye'ye kimisi darbe, kimisi dolaylı sıkıştırma, kimisi Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışma gibi projelerle uğraşıyoruz. 2002 ile 2011 arası gibi Türkiye çok büyük bir çıkış yakaladı ve altyapısını ve büyük projelerini tahkim etti. Bu saldırılara karşı önemli direnç testleri ortaya koydu. 31 Mart'ta zayıf çıkarsak içinde HDP'nin PKK'nın bulunduğu ittifak 4,5 yılı zehir eder. Bu ittifak karşısında bir zafiyet yaşandığı anda valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar" dedi.



Soylu seçim sonuçlarına ilişkin tahmini için şunları söyledi:



"Sokaklar, caddeler, balkonlar işin rengini verir. Buralar muhteşem. Vatandaşın sıkıntısı var mı, var. Ama herkesin geleceğe ait 'Bunu yine Tayyip Erdoğan ve AK Parti yapar' gibi bir anlayışı olduğunu görüyorum. Bu seçimlerde biz özellikle Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin üzerinde bir oy alacağımızı ve buna Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu sahadan gördüğümü söyleyebilirim."

BEKA TARTIŞMASI



Beka tartışmalarına ilişkin konuşan Soylu "Birileri beka problemi yok diyor. 15 Temmuz'dan önce beka problemi var mıydı, yok muydu? Takım elbise giyip, kravat takıp memleketle ilgili her şeyi biliyormuş havası oluşturup söz söylemek doğru değil. Bu ülkede etrafımızda Suriye, Irak gibi mesele varken, bu kadar enerjide geçiş güzergahı bizdeyken beka sorunu yok diyenler anlatsınlar da biz de bilelim" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARTIŞMASI

Bakan Soylu seçim güvenliği hakkında bilgi verirken, "Arkadaşlarımız tüm tedbirleri aldı. Biz de 19-26 Ocak arası tüm güvenlik birimlerimizle yoğun toplantılar yaptık. İyi netice aldık. 2014 yerel seçimleriyle bugüne olan kıyaslama için, 2014-2019 seçimlerinde olan olaylarda azalma yüzde 88. Bu azalma aynı ölçekte devam edecek" dedi.

Kayyumların yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihi yenildi. Havalimanları, doktorlar, öğretmenler, yollar var. 780 bin kilometrekarede mahrumiyet kalmamıştır" diye konuştu.

"CHP'LİLER BU DÖNEM AYIPLI DİYECEK"

Elimizde öyle belgeler var ki... Kılıçdaroğlu'nun aklı buna yetmez. Bir tane adamına bunu sunar mı? Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu siyaset hırsının, memleket geleceği ile ilgili meseleleri dumura uğratmasıdır. Gelecek CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu ayıplı bir dönem' diyecekler.

İRAN'LA PKK'YA KARŞI ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanı Soylu, İran'la PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleneceğini açıklayarak, "PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" diye konuştu.

Soylu, "Murat Karayılan'a çağrıda bulunayım, sözde şehitler katalogu çıkarıyordu, 2018'de niye çıkarmadılar, hadi çıkarsınlar. PKK tarihinin en kötü dönemini yaşıyor" dedi.