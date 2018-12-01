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Sözde il imamı Adana'da yakalandı Şanlıurfa polisine teslim edildi

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gaybubet evine yapılan operasyonda eşiyle birlikte yakalanan Şanlıurfa’ın sözde il imamı, karısıyla beraber Şanlıurfa polis ekiplerine teslim edildi

01.12.2018 - 05:15 | Güncelleme: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün gaybubet evine operasyon düzenlendi. Örgütün gaybubet evine yapılan baskında, FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yaptığı öne sürülen O.N.K ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K kıskıvrak yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerden O.N.K'nin 2011 ile 2014 yılları arasında Şanlıurfa’ın sözde il imamı olduğu, kendisi ve eşi P.E.K'nin Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. İHA'nın haberine göre; zanlılar Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki sağlık kontrollerinin ardından Şanlıurfa KOM ekiplerine teslim edildi.

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