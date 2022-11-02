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Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! Kapsam ve toplantı tarihi açıklandı!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi son dakika gelişmeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 600 bine yakın personeli ilgilendiren sözleşmeliye kadro çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken düzenlemenin kapsamı ve toplantı tarihi açıklandı. İşte, 2022 sözleşmeliye kadro detayları...

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  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor?

    Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz aylarda kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verileceğini açıklamıştı. Son olarak düzenlemenin toplantı tarihi ve kapsamı açıklanırken yıl sonunda personelin kadroya geçişinin tamamlanması bekleniyor. Gelişmelerin ardından "Sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor?" soruları gündeme geldi. İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son dakika haberleri...
  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor?

    "ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZERİYİZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili olarak "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" ifadelerini kullandı.
  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

    Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 600 bin personerli kapsayacak düzenlemeyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra hazırlanan iki taslak metinle ilgili karar verilecek.

    Memur-Sen yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin  geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Sözleşmeliye kadro raporlarının sunulacağı öğrenildi.
  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor?

    BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"
  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor?

    BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

    Bilgin konuyla ilgili daha önce, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." demişti.
  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." demişti.
  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde özel ekip oluşturulmuştu. Kamuda bulunan 600 bin sözleşmeli personel için çalışmanın Kasım ayında Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.
  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi detayları netleşiyor! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor?

    Sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçirilmesi gündemin ilk sıralarından yer alıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar gelirken gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda sözleşmeli personellerin kadroya geçmesiyle ilgili olası düzenlemeler konuşulacak.

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