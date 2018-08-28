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Sözleşmesi bitecek olan futbolcular

28.08.2018 - 08:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da birçok ismin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Yüksek bedelli kontratlar nedeniyle futbolcuları satamayan takımlar için kadro yenilenmesi yapmak adına büyük fırsat doğacak

  • 1 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
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    Süper Lig'de 3. haftanın sonuna gelinirken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hala transfer arayışında...

  • 2 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
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    Finansal fair play ve mali durumları nedeniyle transferde zorluk çeken '3 Büyükler'in eline önümüzdeki sezon kadrolarında yenilenme yapabilmek adına şans doğacak.

     

  • 3 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
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    Geçmiş yıllarda futbolcularla yapılan yüksek kontratlar nedeniyle satış yapmakta zorlanan ekiplerin birçok futbolcusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 

  • 4 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
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    İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da 1'er sezon sözleşmesi kalan futbolcular:

     

  • 5 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
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    BEŞİKTAŞ

    Pepe

  • 6 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    6 | 32

    Atiba (1 yıl opsiyonu bulunuyor)

  • 7 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    7 | 32

    Ryan Babel

  • 8 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    8 | 32

    Tolga Zengin

  • 9 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    9 | 32

    Alvaro Negredo (Performans opsiyonu var)

  • 10 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    10 | 32

    Adriano

  • 11 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    11 | 32

    Mustafa Pektemek

  • 12 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    12 | 32

    Gökhan Töre

  • 13 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    13 | 32

    Mertcan Açıkgöz

  • 14 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    14 | 32

    FENERBAHÇE

    Volkan Demirel

  • 15 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    15 | 32

    Martin Skrtel

  • 16 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    16 | 32

    Roberto Soldado (1 yıllık opsiyonu bulunuyor)

  • 17 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    17 | 32

    Roman Neustadter

  • 18 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    18 | 32

    Mathieu Valbuena (1 yıllık opsiyonu bulunuyor)

  • 19 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    19 | 32

    Aatif

  • 20 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    20 | 32

    İsmail Köybaşı

  • 21 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    21 | 32

    Şener Özbayraklı

  • 22 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    22 | 32

    Erten Ersu

  • 23 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    23 | 32

    Yiğithan Güveli

  • 24 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    24 | 32

    GALATASARAY

    Selçuk İnan

  • 25 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    25 | 32

    Ryan Donk (Performans opsiyonu var)

  • 26 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    26 | 32

    Eren Derdiyok

  • 27 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    27 | 32

    Muğdat Çelik (Performans opsiyonu var)

  • 28 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    28 | 32

    Tarık Çamdal

  • 29 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    29 | 32

    Tolga Ciğerci

  • 30 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    30 | 32

    Martin Linnes

  • 31 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    31 | 32

    Sinan Gümüş

  • 32 Sözleşmesi bitecek olan futbolcular
    32 | 32

    İsmail Çipe

     

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