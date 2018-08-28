Sözleşmesi bitecek olan futbolcular

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da birçok ismin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Yüksek bedelli kontratlar nedeniyle futbolcuları satamayan takımlar için kadro yenilenmesi yapmak adına büyük fırsat doğacak