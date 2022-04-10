SpaceX'in özel yolcuları uzayda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SpaceX'in özel yolcuları uzayda
ABONE OL

Tarihi görev: İlk sivil mürettebatlı 4 kişilik astronot ekibi uzayda!

Axiom Space uzay uçuşu şirketi, NASA işbirliğiyle ilk sivil mürettebatlı 4 kişilik astronot ekibini Space X şirketinin Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) göndererek tarihi görevine başladı.

SpaceX'in özel yolcuları uzayda
SpaceX'in özel yolcuları uzayda
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'li uzay uçuşu şirketi Axiom Space, Space X şirketinin Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk sivil astronotlarını gönderdi.

Axiom Space'in uzay misyonunun ilk görevi için SpaceX Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yapmak üzere, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün yerel saatle saat 11.17'de yörüngeye fırlatıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonuna tamamen sivillerden oluşan ilk astronot ekibini göndererek tarihi görevini gerçekleştiren Axiom Space şirketi, SpaceX kapsülünün kenetlenmesini ve kapaklarının açılmasını canlı olarak yayınladı. Ekibin yörüngede 8 gün kalması planlanıyor.

Axiom Space'in Axiom-1 adlı misyonunda bulunan 4 sivil mürettebatın arasında eski bir NASA astronotu ve Axiom Space'in Başkan Yardımcısı Lopez-Alegria ile 3 yatırımcı iş insanı bulunuyor.

KİŞİ BAŞI 55 MİLYON DOLAR

Axiom Space'in ilk sivil mürettebatının her biri için uçuşun 55 milyon dolara mâl olduğu biliniyor. NASA'dan edinilen bilgiye göre, Axiom Space'in Axiom-1 adlı misyonunun mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonunda bilimsel araştırmalar için bir haftadan fazla zaman harcayacak.

NASA Başkanı Bill Nelson Axiom Space'in tarihi görevi için yaptığı açıklamada, "Tarihi bir lansman. Bu görevi gerçekleştirmek için yorulmadan çalışan NASA'daki özel ekiplere teşekkür ederiz" dedi.

Axiom Space'in CEO'su Michael Suffredini ise yaptığı açıklamada, "Bu yolculuk, tüm Axiom Space ekibinin ve SpaceX'teki ortaklarımızın uzun saatler süren eğitim, planlama ve özverilerinin zirvesidir ve elbette NASA'nın Dünya yörüngesinde sürdürülebilir bir varlık geliştirme vizyonuna bir övgüdür" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Teklifi kabul etti
DÜNYA Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Teklifi kabul etti
Son dakika: Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi başladı
DÜNYA Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi başladı
Fransa sandık başında
DÜNYA Fransa sandık başında
Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 141 kez ihlal etti
DÜNYA Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 141 kez ihlal etti
Donald Trump'tan Mehmet Öz'e destek
DÜNYA Donald Trump'tan Mehmet Öz'e destek
Rusya: Ukrayna'dan 704 bin kişi tahliye edildi
DÜNYA Rusya: Ukrayna'dan 704 bin kişi tahliye edildi
Ukrayna liderinden 'Rusya'ya petrol ambargosu' çağrısı
DÜNYA Ukrayna liderinden 'Rusya'ya petrol ambargosu' ...
Rusya Harkov'u vurdu
DÜNYA Rusya Harkov'u vurdu! Çağrı yapıldı
Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti düştü
DÜNYA Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti düştü
Rus ordusu nitrik asit tankını vurdu
DÜNYA Rus ordusu nitrik asit tankını vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.