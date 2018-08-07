Spartak Moscow II - Fakel maçı rakamları

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Spartak Moscow II, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Fakel takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Spartak Moscow II 5 puanla 11. sırada, Fakel 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Spartak Moscow II son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fakel, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 456 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Moscow II kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Fakel sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Spartak Moscow II son hafta oynanan Sibir Novosibirsk maçında 2-1 kazandı.

Fakel, Volgar-Gazprom karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Spartak Moscow II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Spartak Moscow II, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Fakel, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fakel 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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