Spartak Moscow - Ural maç önü

Rusya Premier Lig maçında Spartak Moscow ile Ural, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Spartak Moscow 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Ural 13 puanda ve 12. sırada. Spartak Moscow, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Ural, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 548 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Moscow kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Ural sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Spartak Moscow önceki hafta Dinamo Moscow mücadelesinde 0-1 yenildi.

Ural ise Rostov maçında 1-0 yenildi.

Spartak Moscow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Spartak Moscow, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Ural, dış sahada 1 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ural 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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