Spor yazarları Türkiye'nin Hırvatistan zaferini değerlendirdi
EURO2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, konuk olduğu Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Milliler, bir maçı eksik olan Hırvatistan'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Spor yazarları A Milli Takım'ın Hırvatistan zaferini değerlendirdi
Spor yazarları, Euro 2024 elemeleri grup maçında Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"REGRAGUI'MİZİ BULDUK"
Uğur Meleke: "Kuntz dönemiyle hemen hemen aynı oyuncular, Montella idaresinde bambaşka bir futbol oynadılar Osijek’te. Fas, Regragui’yi göreve getirdiğinde Dünya Kupası’na sadece iki ay vardı. İyi bir jenerasyonunuz varsa, göreve doğru hocayı getirdiğinizde işleri kısa sürede toparlayabilir. Biz de bir tür Regragui hamlesi yaptık sanki." [Hürriyet]
"BİR VINCENZO MONTELLA FİLMİ: İTALYAN İŞİ
Engin Kehale: Bir teknik direktör olarak, oyuncularınızı kafanızdaki plana inandırdığınız derecede güçlüsünüzdür. Vincenzo Montella, Hırvatistan karşısında sadece maç önü açıklamalarıyla doğru orantılı bir oyun oynatmakla kalmadı. Aynı zamanda öğrencilerini ve kamuoyunu da kâğıt üzerindeki stratejisine ikna etti. Plan netti. Önde merkezi koruyarak, 6 oyunculu bir baskıyla topu Hırvatistan’ın beklerine yönlendirmek ve oyunu kalemizden uzak tutmak. Bu 6 oyuncuyu da ikiye bölmek lazım. Kerem-Barış Alper koşup rakip savunma hattının yerleşimini dağıtan ikili. Kalan 4’lü ise bozucu ve pasör oyuncuların kusursuza yakın bir karışımı. Bir adama özel iki cümle yazmak lazım... Transfer dönemi bittiğinde Fenerbahçe’nin zayıf karnı gibi gözüküyordu. Günler geçtikçe sadece takımının değil, Milli Takım’ın da vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor. Sertliği ve top kapma becerisi zaten elit seviyede. Pas tercihlerinde de mükemmel oynayınca, sahanın yıldızı oldu. Helal olsun sana İsmail Yüksek! (HÜRRİYET)
"KUNTZ BİZİ KÜÇÜMSÜYORDU"
Gürcan Bilgiç: "Farkın "fark edildiği" bir maçtı bizim adımıza. "Sıralamada kendimizden üstteki takımlara yenildik" diyordu Stephan Kuntz. Ezberi bozamayan, kendi oyuncularını küçümseyen, hayal edemeyen bir teknik adamdan sonra, İtalya gibi bir taktik ülkesinden gelen Montella'nın yorumu vardı sahada. [SABAH]
"MUHTEŞEM SONUÇ"
İbrahim Yıldız: Coşkulu, isteyen, motivasyonu yüksek, kendine güvenleri olan, enerjik bir takım vardı sahada. Ekip performansı istenilenin çok üzerindeydi. Sahanın tartışılmaz en iyi oyuncusu ise İsmail’di. İkili mücadelelerin tamamını kazandı. Her an oyunun içerisindeydi. Çok çalıştı. Harika bir savunma örneği gösterdi. Montella zor olanı kolaya çevirirken, takımın potansiyelinin de ortaya çıkmasına ön ayak oldu. Hırvatistan zaferi, Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına taşıyacak bir sonuç olarak tarihe geçecektir. [HABERTÜRK]
"İSMAİL 3 KİŞİLİK OYNADI"
Ömer Üründül: "Hiçbir futbolcu söyler misiniz bana üst düzey takımlar dahil 3 kişilik görev yapsın. İşte mükemmel bir İsmail Yüksek. Helal olsun! Büyük bir galibiyet değil, büyük bir zafer yaşadık." [SABAH]
"TEKMEYE KAFA UZATTILAR"
Levent Tüzemen: "Montella ilk doğruyu Salih Özcan ve İsmail Yüksek'i defansın önünde oynatarak yaptı. Bu ikili resmen rakiple savaştı, tekmeye kafa koydular. Kerem'in hızı ve çabukluğu, Hırvat savunmasının tüm dengesini altüst etti. Barış'ın, Livakovic'in üzerinden attığı gol akıl doluydu." [SABAH]
"MODRIC'E TOP GÖSTERMEDİ"
Turgay Demir: "Cenk, İsmail, Salih, Abdülkerim ve Samet ise gerçekten kusursuz fırtına gibiydiler. Özellikle İsmail muhteşem oynadı, yüreğini serdi çimlere. Dünya markası Modric oynarken de, pas atarken de istediği ortamı bulamadı." [FOTOMAÇ]
"MONTELLA KİM OLDUĞUMUZU HATIRLATMIŞ"
İlker Yağcıoğlu: "Montella, bizim çoçuklarla çok fazla vakit geçirmese de onlara kim olduğunu hatırlatmış. ve müthiş özgüven aşılamış. Şimdiden Euro 2024 hayırlı olsun diyebiliriz. Okyanusu geçtik, derede boğulacağımızı hiç sanmıyorum." [TAKVİM]
"İSMAİL KAPASİTESİNİ AŞTI"
Engin Verel: "Herkes yeteneğini ve gayretini sonuna kadar kullandı. Ama İsmail Yüksek'in kapasitesi sınırlarını aştı. Uyduruk penaltıyı VAR uyarısıyla iptal eden hakemin yönetiminin dışında bizim için her şey harikaydı. Tebrikler çocuklar. [AKŞAM]
"5 KİŞİLİK OYNADI İSMAİL"
Murat Özbostan: ""Aylardır forma yüzü görmeyen Samet'in 11'de çıkması sosyal medyayı ayağa kaldırsa da karşılaşma sonunda herkesin fikri değişmişti: 'Fenerbahçe bu çocuğu nasıl oynatmıyor.' Aslında tüm takım hakkında tek tek uzun uzun yorum yapmak gerek ama satırlar yetmez. İsmail Yüksek bence sahanın yıldızıydı. 5 kişilik oynadı, beş..." [SABAH]