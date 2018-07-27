Spartak Trnava - Zlate Moravce maçı rakamları

Slovakya Süper Lig maçında Spartak Trnava ile Zlate Moravce, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Spartak Trnava son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zlate Moravce, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 365 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Trnava kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Zlate Moravce sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Spartak Trnava son haftadaki Dunajska Streda müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Zlate Moravce ise Trencin karşılaşmasında 1-4 yenildi.

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