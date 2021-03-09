Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan taziye mesajında, "Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "Kıymetli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öztekin'e Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.