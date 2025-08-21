Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Spor salonuna gitmeyi sevmeyenler dikkat: Sadece yürüyüş yaparak kilo vermek mümkün mü?

        Spor salonuna gitmeyi sevmeyenler dikkat: Sadece yürüyüş yaparak kilo vermek mümkün mü?

        Spor salonlarına gitmekten hoşlanmayanlar için iyi haber: Kilo vermek sadece yürüyüş yaparak da mümkün. Ancak bu sürecin etkili olabilmesi için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, doğru yöntemle yürüyüşün hem yağ yakımına hem de metabolizmayı hızlandırmaya katkı sağladığını belirtiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 21.08.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Spor salonlarına gitmekten hoşlanmayanlar için iyi haber: Kilo vermek sadece yürüyüş yaparak da mümkün. Ancak bu sürecin etkili olabilmesi için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, doğru yöntemle yürüyüşün hem yağ yakımına hem de metabolizmayı hızlandırmaya katkı sağladığını belirtiyor.

        2

        YÜRÜYÜŞÜN KALORİ YAKIMINA ETKİSİ

        Yürüyüş, düşük tempolu bir kardiyo egzersizi olarak bilinse de düzenli yapıldığında kalori yakımını artırabilir.

        3

        Ortalama bir kişi saatte 5 kilometre hızla yürüdüğünde yaklaşık 200-300 kalori yakabiliyor. Bu rakam, haftada 4-5 gün düzenli yürüyüşle ciddi bir enerji açığı yaratabilir ve zamanla kilo kaybına katkı sağlayabilir.

        4

        YÜRÜYÜŞ HIZI VE SÜRESİNİN ÖNEMİ

        Sadece yürümek değil, yürüyüşün süresi ve hızı da kilo verme sürecinde kritik rol oynuyor. Tempolu yürüyüş yapmak, metabolizmayı hızlandırırken yağ yakımını artırır.

        5

        Uzmanlar, günlük 30-60 dakikalık tempolu yürüyüşlerin kilo kaybı için ideal olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kısa ama sık yürüyüşler yerine uzun yürüyüşler daha etkili olabilir.

        6

        BESLENMEYLE DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

        Yürüyüş yaparak kilo vermek mümkün olsa da tek başına yeterli olmayabilir. Kilo kaybının sürdürülebilir olması için dengeli beslenme şart.

        7

        Şekerli ve yağlı yiyecekleri sınırlamak, protein ve lif ağırlıklı beslenmek yürüyüşün etkisini artırır. Yani yürüyüş bir araç, sağlıklı beslenme ise hızlandırıcıdır.

        8

        MOTİVASYONU KORUMANIN YOLLARI

        Düzenli yürüyüş alışkanlığı kazanmak bazen zor olabilir. Bu süreçte motivasyonu yüksek tutmak önemli. Arkadaşlarla yürüyüş yapmak, bir rota planlamak veya adım sayacı kullanmak motivasyonu artırabilir. Ayrıca yürüyüş sırasında müzik veya podcast dinlemek, süreyi keyifli hale getirir.

        9

        SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

        Spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Yürüyüş, doğru uygulandığında kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak etkili sonuç için tempolu yürüyüş, düzenli rutin ve sağlıklı beslenme bir arada olmalı. Unutulmamalı ki, sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak, geçici çözümlerden daha değerlidir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde