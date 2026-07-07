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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı belli oldu

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı belli oldu

        A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci tur J Grubu'ndaki maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        12 Dev Adam'ın maç programı açıklandı!

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci tur J Grubu'ndaki mücadele edecek olan A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın maç programı açıklandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 2'nci turdaki ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü Litvanya'yı konuk edecek. Milliler, 31 Ağustos Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

        A Erkek Milli Takımı, 26 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya ile karşılaşmasının ardından 29 Kasım Pazar günü İzlanda'yı sahasında ağırlayacak.

        Ay-yıldızlılar, gruptaki son iki maçında ise 26 Şubat 2027 Cuma günü deplasmanda Litvanya ile, 1 Mart 2027 Pazartesi günü de sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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