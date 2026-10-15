A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Mazzon'la yollar ayrıldı!
TBF, A Milli Kadın Takımı'nın başantrenörü Andrea Mazzon'la yollarını ayırdığını duyurdu
Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:12 Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı'nın İtalyan başantrenörü Andrea Mazzon'la yollarını ayırdığını bildirdi.
TBF'den yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Andrea Mazzon'a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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