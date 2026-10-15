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        Haberler Spor Basketbol A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Mazzon'la yollar ayrıldı!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Mazzon'la yollar ayrıldı!

        TBF, A Milli Kadın Takımı'nın başantrenörü Andrea Mazzon'la yollarını ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TBF duyurdu: Mazzon ile yollar ayrıldı!

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı'nın İtalyan başantrenörü Andrea Mazzon'la yollarını ayırdığını bildirdi.

        TBF'den yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Andrea Mazzon'a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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