Cleopatra Plajı'ndan başlayarak Toroslar'ın yüksek kesimlerine uzanan parkuruyla Alanya Ultra Trail 2027 için kayıtlar açıldı!

Dağ koşusu alanında uluslararası birçok şampiyonluk kazanarak adını duyuran Ahmet Arslan (Dağların Arslanı) tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Alanya Ultra Trail, 26-27 Mart 2027 tarihlerinde yedinci kez gerçekleştirilecek.

Patika koşusu tutkunlarına altı farklı mesafe seçeneği sunacak organizasyonda sporcular, 90K, 70K, 50K, 32K, 14K ve 5K parkurlarında mücadele edecek.

Alanya'nın denizden dağlara uzanan coğrafyası, tarihî yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan organizasyon, sporculara farklı arazi koşullarında mücadele etme imkânı sunacak.

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Alanya Kalesi, Kızılkule, tarihî kervan ve göç yolları, çam ormanları ve Toroslar'ın yamaçlarından geçecek parkurlar; deniz seviyesinden yüksek kesimlere uzanan güzergâhlarıyla Akdeniz'in kıyı atmosferinden dağların serin havasına uzanan farklı koşulları aynı yarışta yaşatacak.

Altura Event tarafından düzenlenen organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) destekleriyle gerçekleştirilecek. Etkinlik, 23 Project ve Ütopya World Hotel, My Home Resort Hotel, Sundaze, Lokanta Maia, Smak Eatery, Cafe Local sponsorluğunda gerçekleşecek. Comfort Suites ve SoMo Walls ise organizasyonda co-sponsor olarak yer alacak.

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Organizasyon kapsamında 26 Mart'ta kit dağıtımı gerçekleştirilecek. Yarışlar ise 27 Mart 2027 Cumartesi günü düzenlenecek. Tüm parkurların başlangıç ve bitiş noktası Cleopatra Plajı olacak.

KERVAN YOLLARINDAN PATİKALARA UZANAN BİR YARIŞ

Alanya Ultra Trail'in çıkış noktası olan “Tradition to Trail” yaklaşımı, bölgenin tarihî ve kültürel mirasını modern patika koşusu anlayışıyla buluşturuyor. Geçmişte Yörüklerin göç yolları ve kervanların geçiş güzergâhı olarak kullanılan patikalar, bugün ultra trail koşucularının mücadele alanı olarak yeniden hayat buluyor.

Bölgenin tarihî geçmişiyle ultra trail koşucularının özgürlük ve mücadele ruhu arasındaki benzerlikten yola çıkan Alanya Ultra Trail, sportif mücadelenin yanı sıra Alanya'nın kültürel değerlerini de ön plana çıkarıyor.

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Dar patikalar, uzun tırmanışlar, inişler ve değişken zemin özellikleri koşucuları farklı etaplarda bekliyor. Yarış boyunca sporcuların dayanıklılıklarının yanı sıra tempo ve enerji yönetimleri de belirleyici olacak. Güzergâh üzerindeki destek noktaları ve izleyicilerin ilgisi, yarış atmosferine katkı sağlayacak.

ALANYA'NIN SPOR TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Uluslararası katılıma açık organizasyon, Alanya'nın spor turizmi alanındaki bilinirliğini artırırken bölgenin doğal ve tarihî zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak. Farklı ülkelerden sporcuları Alanya'da ağırlayacak yarış, mart ayında düzenlenmesiyle bölgedeki turizm hareketliliğini de destekleyecek.

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Kıyı şeridinden tarihî yapılara, ormanlık alanlardan Toroslar'a uzanan güzergâhlar, katılımcılara Alanya'yı farklı yönleriyle keşfetme fırsatı sunacak.

2017 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, UTMB ve ITRA tarafından da tanınarak uluslararası patika koşusu takvimindeki yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.