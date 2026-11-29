Boluspor: 0 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi. Recep Niyaz ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 24'e yükseltti. Sonuncu sıradaki Boluspor ise 5 puanda kaldı.
Giriş: 29 Kasım 2026 - 18:07 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10'da Recep Niyaz ve 51. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.
Bu sonuçla beraber üst üste 4. galibiyetine uzanan Esenler Erokspor, puanını 24'e çıkardı. 20. sırada yer alan Boluspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Bursaspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Pendikspor'la kozlarını paylaşacak.
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