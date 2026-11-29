İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Hull City, Crystal Palace'a konuk oldu. Hull City, Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

38. dakikada Oli McBurnie, 48. dakikada Sorba Thomas ve 80. dakikada Regan Slater'ın golleriyle kazanan Hull City, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Crystal Palace'ın golleri 90. dakikada Jorgen Larsen ve 90+5. dakikada Adam Wharton'dan geldi.

AÇILIŞI MCBURNIE YAPTI

Karşılaşmada ilk net fırsatı Crystal Palace yakaladı. 13. dakikada Jefferson Lerma'nın uzun taç atışı sonrası Dwight McNeil'in vuruşu üst direkten döndü. 22. dakikada ise Dean Henderson, McBurnie'nin şutunu ayaklarıyla çıkardı. Dönen topta Mohamed Belloumi'nin vuruşunu Tyrick Mitchell engelledi.

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Hull City, 38. dakikada Regan Slater'ın kullandığı kornerde McBurnie'nin kafa golüyle öne geçti. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı ve konuk ekip devreye 1-0 üstün girdi. 48. dakikada Sorba Thomas, sağ ayağıyla topu uzak köşeye göndererek farkı ikiye çıkardı. Crystal Palace'ın gol öncesinde Óscar Mingueza'ya faul yapıldığı yönündeki itirazı sonucu değiştirmedi.

80. dakikada bu kez McBurnie pası verdi, Slater bitirdi. Ceza sahası çizgisi civarında topla buluşan Slater, vuruşunu sağ alt köşeye göndererek skoru 3-0'a taşıdı.

HULL CITY 17 PUANA ULAŞTI

Hull City, 17 puanla 9. sıraya yükseldi. Crystal Palace, 7 puanla 20. sırada kaldı.

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Ligin 13. haftasında Hull City, Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Crystal Palace ise Chelsea'ye konuk olacak. İki maç da 2 Aralık Çarşamba günü TSİ 22.30'da başlayacak.

HULL CITY'DEN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Brentford ve Ipswich Town ile berabere kaldıktan sonra Arsenal'e 1-0 yenilen Hull City, Brighton ve Crystal Palace karşısında üst üste iki galibiyet aldı. Son beş lig maçında 8 puan toplayan Jakirovic'in ekibi, deplasmandaki beş maçlık galibiyet hasretini de bitirdi.

PALACE, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Son lig galibiyetini 11 Ekim'de Nottingham Forest'ı 3-1 yenerek alan Crystal Palace, ardından Brighton, Newcastle United, Tottenham, Liverpool ve Coventry City'ye kaybetti. Hull City yenilgisiyle mağlubiyet serisi altı maça çıkan Londra ekibi, bu seride dört karşılaşmada gol atamadı.