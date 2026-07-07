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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Rams Başakşehir Emin Bayram Başakşehir yolunda!

        Emin Bayram Başakşehir yolunda!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Westerlo'da kariyerini sürdüren Emin Bayram'ın transferinde kulüp ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        Emin Bayram Başakşehir yolunda!

        Defans bölgesini güçlendirmek isteyen Trendyol Süper Lig temsilcisi Rams Başakşehir, Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

        İMZALAR BUGÜN ATILIYOR

        Turuncu-lacivertli kulübün, 23 yaşındaki stoperle bugün resmi imzaları atması bekleniyor...

        Westerlo'da 2 sezonda 94 maça çıkan genç stoper, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 7 bin 639 dakika sahada kaldı.

        BONSERVİSİN YARISI G.SARAY'IN

        Galatasaray 2024 yılında Emin Bayram'ı 4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 payla birlikte Westerlo'ya satmıştı.

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