Emin Bayram Başakşehir yolunda!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Westerlo'da kariyerini sürdüren Emin Bayram'ın transferinde kulüp ve oyuncuyla anlaşma sağladı.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:28 Güncelleme:
Defans bölgesini güçlendirmek isteyen Trendyol Süper Lig temsilcisi Rams Başakşehir, Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.
İMZALAR BUGÜN ATILIYOR
Turuncu-lacivertli kulübün, 23 yaşındaki stoperle bugün resmi imzaları atması bekleniyor...
Westerlo'da 2 sezonda 94 maça çıkan genç stoper, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 7 bin 639 dakika sahada kaldı.
BONSERVİSİN YARISI G.SARAY'IN
Galatasaray 2024 yılında Emin Bayram'ı 4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 payla birlikte Westerlo'ya satmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ