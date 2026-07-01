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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Fenerbahçe Bonzie Colson ile yolları ayırdı

        Fenerbahçe Bonzie Colson ile yolları ayırdı

        Fenerbahçe Beko, yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda ABD'li forveti Bonzie Colson ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 17:10 Güncelleme:
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        F.Bahçe Colson ile yolları ayırdı

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Bonzie Colson ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Avrupa Ligi, ikişer Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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