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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı ertelendi

        Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı ertelendi

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı, İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 20:21 Güncelleme:
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        Fenerbahçe-Göztepe maçı ertelendi

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı, İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi.

        Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Hava şartları nedeniyle Göztepe Yuppo maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır." denildi.

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