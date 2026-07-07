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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe'nin basketbolda Beko ile olan işbirliği sona erdi

        Fenerbahçe'nin basketbolda Beko ile olan işbirliği sona erdi

        Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin Beko'yla iş birliği sona erdi!

        Fenerbahçe, erkek basketbol takımının 8 senedir isim ve ana sponsorluğunu üstlenen Beko'yla olan anlaşmanın sona erdiğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak 8 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, kararlılıkla ve büyük hedeflerle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

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