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        FIFA’dan Sivasspor’a üç dönem transfer yasağı daha!

        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sivasspor, FIFA'dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        FIFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı!

        Sivasspor, FIFA’dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.

        FIFA’nın 14 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak.

        Son kararla birlikte Sivasspor’un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 3’e yükseldi. Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.

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