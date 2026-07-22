Vincenzo Italiano: Avrupa'da devam etmek istiyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin turu geçmek olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Midtjylland belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım. Yarın sahada iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum. Her şekilde Avrupa'da devam etmek istiyoruz, hangi turnuva olur bilemiyorum" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Midtjylland ile oynayacakları 2. eleme turu maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten İtalyan teknik adam, Midtjylland karşısında avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.
Vincenzo Italiano'nun açıklamaları şu şekilde:
"MIDTJYLLAND GÜÇLÜ BİR TAKIM"
"Sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı biliyorsunuz. Çok fazla genç oyuncu vardı. Milli takım olayı canımızı yaktı, geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden idman yapabilseydik, çok güzel olurdu. Avrupa veya Dünya Kupası olunca bu senaryolar olabiliyor. Son 10 gündür tam kadro çalışıyoruz, çok iyi geçti. Sahada dediklerimi yapabilecek bu çocuklar bence. Midtjylland belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım. Yarın sahada iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum."
"AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
"Avrupa yolculuğu heyecanlıdır. Aynı zamanda Avrupa'da futbolun gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Hepimiz çok istekliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Her şekilde Avrupa'da devam etmek istiyoruz, hangi turnuva olur bilemiyorum. Yarın kazanmak istiyoruz. Tabii ki ligin de önemini biliyoruz, taraftarlar, kulüp, hepimiz ligi istiyoruz."
"TARAFTARIMIZA ÇOK GÜVENİYORUM"
"Heyecanlıyım. Yarın ilk defa resmi maçımıza çıkacağız. Çok güzel bir stadyum, çok güzel bir atmosferde olacağız. Taraftarımızla beraber olacağız. Bu maç çok önemli. Taraftarlar da bilmeli ki bu ilk maçımız olacak. Üzerine çalışmamız gereken çok şey var. Taraftarımıza çok güveniyorum, bizi destekleyeceklerdir, bizi daha iyi oynamaya iten kuvvet olacaklardır. Yarın iyi performans gösterip çalıştıklarımızı göstermek istiyoruz."
"TEMELİMİZ DÖRTLÜ SAVUNMA OLACAK"
"Geçmişte Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu; Başakşehir ve Sivasspor. Galatasaray'a karşı hazırlık maçım oldu. Türkiye ligi çok zor, kolay değil. Tüm maçlara yüzde 100 hazır olmalısınız. 4-2-3-1'e karşı çok oynadım, 4-2-3-1 de oynadım. Kampta 4'lü savunma üstüne çalıştık. Orta sahada değişiklik yaptık, bazen tek bazen çift. Rakibe göre değiştireceğiz. Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Temelimiz 4'lü savunma olacak. Biz bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yapması gerektiğini bilen bir takım... Stratejimizi bunun üzerine belirledik."
"İLHAN FAKILI BENİ ŞAŞIRTTI"
"Çok fazla günler boyunca çok genç arkadaşlarla çalıştık altyapından. Aralarında enteresan, ilginç isimler vardı. Bazıları aramızda kalacak. Çok ilginç, enteresan, gelişime açık isimler vardı. Bazıları aramızda olabilir. İlhan Fakılı beni şaşırttı. Çok kaliteli bir genç. Hazırlık maçlarında 2 gol attı. İyi performans gösterdi. Kale önünde ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Topsuz oyununu geliştirmesi, daha ısırgan, daha sert olması gerekiyor. Arkadaşlarıyla daha iyi çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. Kaliteli bir oyuncu. İleride bize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum."
"TRANSFER DEVAM EDİYOR"
"Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortamdayım. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Herkes davamız için elinden geleni yüzde yüz yapıyor. Tesislerimiz çok güzel. İlk baştaki hislerim hala aynı, iyi hislere sahibim. Gördüklerimden dolayı çok mutluyum. Bazı şeyler konuşmuştuk sezon başında ama aramızda kalır, söyleyemem. Bence iyi işler yapacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Zamanımız var. Aramıza arkadaşlar katılacak."
"MIDTJYLLAND'I İYİ BİLİYORUZ"
"Avrupa'da oynayan takımlar taktik ve fiziksel olarak hazır oluyor. Kuzey takımları da fizikseldir, baskı altında oynamayı bilirler, iyi baskı yaparlar. Avrupa'da her maç zordur, kolay maç yoktur. Biz iyi hazırlandık. Bir dezavantajımız varsa, bahane olarak söylemiyorum, tüm takım az süre çalışabildik. Onun dışında iyi hazırlandık rakibimize. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz Avrupa'da. Midtjylland'ı iyi biliyoruz, iyi çalıştık."