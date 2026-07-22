"TARAFTARIMIZA ÇOK GÜVENİYORUM"

"Heyecanlıyım. Yarın ilk defa resmi maçımıza çıkacağız. Çok güzel bir stadyum, çok güzel bir atmosferde olacağız. Taraftarımızla beraber olacağız. Bu maç çok önemli. Taraftarlar da bilmeli ki bu ilk maçımız olacak. Üzerine çalışmamız gereken çok şey var. Taraftarımıza çok güveniyorum, bizi destekleyeceklerdir, bizi daha iyi oynamaya iten kuvvet olacaklardır. Yarın iyi performans gösterip çalıştıklarımızı göstermek istiyoruz."