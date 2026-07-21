"TAKIMDAN AYRILABİLİR"

Bologna CEO'su Claudio Fenucci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (Bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak."ifadelerini kullandı.