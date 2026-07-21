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        Bologna CEO'sundan Jhon Lcumi açıklaması!

        Bologna CEO'su Claudio Fenucci, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Jhon Lucumí hakkında açıklamalarda bulundu. Fenucci, Kolombiyalı stoperin takımdan ayrılabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        Bologna CEO'su Claudio Fenucci; serbest kalma maddesinin süresi dolan, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemindeki Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'nin geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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        "TAKIMDAN AYRILABİLİR"

        Bologna CEO'su Claudio Fenucci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (Bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak."ifadelerini kullandı.

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        1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

        Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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        SEZON PERFORMANSI

        28 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla çıktığı 43 maçta 1 gol 1 asistle skora katkı sağladı.

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