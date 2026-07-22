Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya: Rafael Leao
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Milan'da kariyerini sürdüren Rafael Leao ile ilgilendiği iddia edilirken; iki takımın Portekizli yıldıza sunduğu teklifin detayları açıklandı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Milan'da kariyerini sürdüren Rafael Leao için devrede oldukları yazıldı.
TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI!
İtalyan basınından SportMediaset'in haberine göre, iki ezeli rakibin Portekizli yıldıza sundukları teklif ortaya çıktı.
F.BAHÇE'DEN YILLIK 12 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki yıldıza 4 yıllık sözleşme ve 12 milyon Euro net maaş teklif etmeyi planladığı aktarıldı.
G.SARAY 11 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Sarı-kırmızılıların ise Portekizli oyuncuya yıllık 11 milyon Euro net maaş önerdiği belirtildi.
MILAN'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao için Çizme ekibinin bonservis beklentisinin ise 50 milyon Euro olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Milan'da 31 maça çıkan Leao, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.968 dakika sahada kaldı.