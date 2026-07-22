Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya: Rafael Leao

        Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya: Rafael Leao

        Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Milan'da kariyerini sürdüren Rafael Leao ile ilgilendiği iddia edilirken; iki takımın Portekizli yıldıza sunduğu teklifin detayları açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Milan'da kariyerini sürdüren Rafael Leao için devrede oldukları yazıldı.

        2

        TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI!

        İtalyan basınından SportMediaset'in haberine göre, iki ezeli rakibin Portekizli yıldıza sundukları teklif ortaya çıktı.

        3

        F.BAHÇE'DEN YILLIK 12 MİLYON EURO

        Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki yıldıza 4 yıllık sözleşme ve 12 milyon Euro net maaş teklif etmeyi planladığı aktarıldı.

        4

        G.SARAY 11 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

        Sarı-kırmızılıların ise Portekizli oyuncuya yıllık 11 milyon Euro net maaş önerdiği belirtildi.

        5

        MILAN'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

        2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao için Çizme ekibinin bonservis beklentisinin ise 50 milyon Euro olduğu belirtildi.

        6

        Geçtiğimiz sezon Milan'da 31 maça çıkan Leao, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.968 dakika sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beylikdüzü'nde metrobüste yangın

        Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüsten henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!