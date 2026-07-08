Junior Olaitan'dan Beşiktaş itirafı

Olaitan, "İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun yeni oyun planında kendini daha çok 'bitirici' mi yoksa 'hazırlayıcı' olarak mı konumlandırıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeni oyuncularımız var, aramıza katılacak oyuncular var. Yeni bir hocamız da var. Ben hocamla görüştüm. Benden neler istediğini ve nasıl oynamam gerektiğini bana anlattı. Ben de söylediklerini anladım. Sezon başladıktan sonra da bunun nasıl olacağını, maçlar başladıktan sonra nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Ben de bana verilen her fırsatı elimden geleni, yüzde 100'ümü vererek değerlendirmeye çalışacağım."