Wilfried Ndidi: Oynadığım mevkiyi sadece 8 numarayla sınırlandırmamak gerekiyor

"YENİ BİR HOCAMIZ VE TEKNİK EKİBİMİZ VAR"

Yeni teknik direktör ve ekibin göreve başlamasıyla birlikte çalışmaların yüksek tempoda sürdüğünü belirten Ndidi, "Yeni bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Kamp, onların yoğun temposuyla birlikte bence çok iyi geçiyor. Hocamızın sistemini anlamamız için kampta önemli bir zamanımız oluyor." ifadelerini kullandı.