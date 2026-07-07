Wilfried Ndidi: Oynadığım mevkiyi sadece 8 numarayla sınırlandırmamak gerekiyor
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi, oynadığı mevkiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sahadaki pozisyonu açısından 8 numara haricinde başka görevlerinin de olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Sadece 8 numara olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Defans yaparken savunmaya, hücum ederken de hücuma yardım etmek zorundayım." şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi, Bein Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
"YENİ BİR HOCAMIZ VE TEKNİK EKİBİMİZ VAR"
Yeni teknik direktör ve ekibin göreve başlamasıyla birlikte çalışmaların yüksek tempoda sürdüğünü belirten Ndidi, "Yeni bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Kamp, onların yoğun temposuyla birlikte bence çok iyi geçiyor. Hocamızın sistemini anlamamız için kampta önemli bir zamanımız oluyor." ifadelerini kullandı.
"SADECE 8 NUMARA OLARAK SINIRLANDIRMAMAK GEREKİYOR"
Saha içindeki rolüne de değinen tecrübeli futbolcu, görev tanımının yalnızca orta sahanın merkezinde oynamakla sınırlı olmadığını vurguladı.
Ndidi, "Sadece 8 numara olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Defans yaparken savunmaya, hücum ederken de hücuma yardım etmek zorundayım." dedi.
"BİZDEN İSTEKLERİ ÇOK NET"
Teknik direktörün hücum anlayışına ilişkin de konuşan yıldız oyuncu, takım olarak rakip ceza sahasına daha fazla girmeleri yönünde teşvik edildiklerini belirterek, "Hocamız bizi rakip ceza sahasına girmemiz konusunda teşvik ediyor. Bizden istekleri çok net." sözleriyle açıklamalarını sürdürdü.
"KARİYERİMDE BURALARDA OLDUĞUM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"
Kariyer yolculuğuna dair de samimi açıklamalarda bulunan Ndidi, ailesinden gizli futbol oynadığı zamanlarla ilgili, "Babamın geleceğini bildiğim zaman kesinlikle evde olmalıydım. Bu da yolculuğun bir parçası aslında." ifadelerini kullandı.
Başarılı futbolcu, "Kariyerimde buralarda olduğum için şükrediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.