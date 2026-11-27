Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 16:12 Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki mücadele çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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