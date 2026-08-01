Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Wang Yuanyuan'la uzattı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı.
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 17:48 Güncelleme:
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çinli oyuncusu Wang Yuanyuan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre geçen sezon Galatasaray Daikin kadrosuna katılan Wang, bu sezon da sarı-kırmızılı formayı terletecek.
2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan oyuncu olarak tamamlayan Wang, Galatasaray Daikin ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ