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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Wang Yuanyuan'la uzattı

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Wang Yuanyuan'la uzattı

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 17:48 Güncelleme:
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        G.Saray Daikin Wang'la uzattı!

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çinli oyuncusu Wang Yuanyuan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre geçen sezon Galatasaray Daikin kadrosuna katılan Wang, bu sezon da sarı-kırmızılı formayı terletecek.

        2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan oyuncu olarak tamamlayan Wang, Galatasaray Daikin ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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